Сайт RT Arabic лидирует среди арабоязычных телеканалов по аудитории

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Число уникальных посетителей онлайн-портала RT Arabic превысило в июне и июле пять миллионов, сообщает пресс-служба телеканала RT.

По данным SimilarWeb, арабская версия RT обогнала по количеству читателей сайты всех конкурирующих арабоязычных новостных телеканалов, в том числе Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic, Sky News Arabia.

"Уникальные посетители — один из важнейших показателей для сайта, который говорит о том, что RT Arabic удается привлекать больше читателей, чем другим порталам. И это в условиях, когда арабоязычный сегмент интернета перенасыщен местными, региональными и мировыми новостными сайтами", — сказала руководитель RT на арабском Майя Манна.

Кроме того, по данным аналитического портала SimilarWeb, сайт RT Arabic уже в течение пяти месяцев подряд сохраняет лидерство среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов по числу посещений — 120 миллионов. Отмечается, что больше всего сайт арабской версии RT посещают пользователи из Египта.

RT Arabic также продолжает обгонять арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов — в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24, Euronews — по числу подписчиков в Facebook и по числу просмотров и подписчиков на YouTube.

RT Arabic неоднократно становился призером и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals, AIB Awards и Promax BDA, а также иракского фестиваля "Аль-Гадир". В 2017 году журналисты RT Arabic были отмечены премией Национального профсоюза журналистов Ирака, а также Союза журналистов Сирии.