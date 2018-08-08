Французские социалисты хотят пойти на выборы в ЕП с "бельгийским Трампом"

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Руководство Социалистической партии Франции, переживающей спад популярности, обратилось к собрату по политической семье из Бельгии, бургомистру города Шарлеруа Полю Маньету с просьбой возглавить французский избирательный список на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщил сам политик.

"Я польщен. В ближайшем будущем я сосредоточусь на 100% на муниципальных выборах (в Бельгии — ред). Я так им и сказал. А потом? Что делать в виду 2019 года? Это тема для размышлений. Конечно, я буду обсуждать это в нашей партии (Социалистическая партия Валлонии, франкоязычного региона Бельгии). Я хочу быть кандидатом там, где это наиболее полезно", — сказал Маньет в интервью газете Soir.

До перехода на должность бургомистра Маньет занимал пост главы правительства Валлонии. За его высказывания в защиту национальных производителей некоторые СМИ сравнивали Маньета с президентом США Дональдом Трампом. Маньет резко повысил собственную популярность своим противодействием в 2017 году подписанию всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Евросоюзом и Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). В результате глава правительства Валлонии добился от властей Бельгии и Евросоюза учета региональных требований по защите европейских производителей от конкуренции с транснациональными компаниями.