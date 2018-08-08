Французские социалисты хотят пойти на выборы в ЕП с "бельгийским Трампом"

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Руководство Социалистической партии Франции, переживающей спад популярности, обратилось к собрату по политической семье из Бельгии, бургомистру города Шарлеруа Полю Маньету с просьбой возглавить французский избирательный список на выборах в Европарламент в мае 2019 года, сообщил сам политик.
До перехода на должность бургомистра Маньет занимал пост главы правительства Валлонии. За его высказывания в защиту национальных производителей некоторые СМИ сравнивали Маньета с президентом США Дональдом Трампом. Маньет резко повысил собственную популярность своим противодействием в 2017 году подписанию всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Евросоюзом и Канадой (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). В результате глава правительства Валлонии добился от властей Бельгии и Евросоюза учета региональных требований по защите европейских производителей от конкуренции с транснациональными компаниями.