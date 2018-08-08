Число пострадавших в ДТП с автобусом на Украине возросло до 16

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Днепропетровской области возросло с 13 до 16, сообщили в среду в областном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщается на сайте управления Госслужбы по ЧС, в момент аварии в пассажирском автобусе находились 25 человек, в легковом автомобиле — двое.
"В результате ДТП погибли два человека (пассажиры автобуса) и пострадали 16 человек, 14 из них госпитализированы, два человека лечение получают амбулаторно", — говорится в сообщении.