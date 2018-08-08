Полиция Индонезии задержала почти 300 человек по подозрению в терроризме

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала почти 300 человек по подозрению в причастности к терроризму после серии атак в провинции Восточная Ява в мае, сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на главу полицейского управления страны Тито Карнавиана.

В мае в индонезийской провинции Восточная Ява произошла серия терактов. Три взрыва прогремели в городе Сурабая у местных церквей, позже самодельное взрывное устройство взорвалось в жилом доме в городе Сидоарджо. В ответ власти Индонезии ввели антитеррористический закон, который дал правоохранительным органам и военным больше полномочий в борьбе с терроризмом.

"Мы арестовывали подозреваемых в терроризме. Согласно последнему отчету от вчерашнего вечера, 283 подозреваемых в терроризме были арестованы после атак в Сурабае", — цитирует портал слова Карнавиана.

Глава полиции отметил, что новый закон позволяет полиции более эффективно бороться с терроризмом. "Это значит, любой человек, имеющий связь с террористической организацией или являющийся ее членом, может быть осужден. Старый закон не позволял нам делать этого, требуя наличия доказательств, включая оружие, планы и действия, поэтому часто для нас было слишком поздно ", — заявил Карнавиан.

По его словам, каждый полицейский округ создал собственную антитеррористическую группу. Кроме того, элитное контртеррористическое подразделение национальной полиции Densus 88 будет введено в 34 провинции Индонезии.

Как отмечает издание, силы безопасности уделяют особое внимание террористической угрозе в связи с Азиатскими играми, которые начнутся в Джакарте 18 августа. По данным издания, около 40 тысяч сотрудников полиции и вооруженных сил будут обеспечивать безопасность на мероприятии.