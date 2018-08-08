Французские СМИ сообщили новые подробности "дела Беналля"

Советник президента Франции Александр Бенналя во время столкновений с активистами на майском митинге в Париже

Советник президента Франции Александр Бенналя во время столкновений с активистами на майском митинге в Париже

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Переписка прокуратуры Парижа с полицией свидетельствует о том, что пара, с которой грубо обошелся на манифестации 1 мая в столице Франции бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля, заявивший, что пытался помочь полиции справиться с правонарушителями, не провоцировали "насилие", пишет газета Monde.

Как сообщает издание, девушка и молодой человек "не провоцировали грубое и неоднократное насилие" в отношении стражей порядка. Они также не пытались скрыть свои личности от полиции. Об этом в прокуратуру Парижа сообщили не менее двух сотрудников полиции.

Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело несколько недель назад после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разочарован действиями своего сотрудника, и расценил их как предательство.

Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения предъявлены и другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.

Сам Беналля считает, что его действия на первомайской демонстрации были легитимными. По словам его адвоката, Беналля пытался помочь полицейским справиться с агрессивными протестующими.