Эксперт оценил возможные последствия запуска испанской ракеты в Эстонии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ошибочный пуск боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии, заявил в среду РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее пресс-служба эстонских Сил обороны сообщила, что истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000 во вторник по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску. Позднее командующий ВВС Эстонии Рийво Валге сообщил, что ракета могла, в том числе, достигнуть территории России.

"Здесь реализуется принцип самонаведения, поэтому, будем говорить, по счастливой случайности, по счастливому стечению обстоятельств, не произошло самого страшного, что могло бы произойти … Все предпосылки для этого существовали, трагедии удалось избежать лишь чудом", — сказал Коротченко.

По его словам, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.

Кроме того, Коротченко удивился "лёгкой" реакции официального Таллина. "На самом деле, это чрезвычайное происшествие, и граждане Эстонии должны понимать, и, в принципе, пассажиры лайнеров, которые пролетали в этот момент над территорией стран Балтии, должны понимать, что лишь чудо уберегло от сотен человеческих жертв", — добавил он.

"Это должно быть тщательно расследовано, безусловно. И я думаю, что международная общественность должна об этом буквально кричать, ставя вопрос об открытом, гласном, транспарентном расследовании, потому что НАТО продемонстрировало, что оно может выступать потенциальным инструментом уничтожения гражданских авиалайнеров", — заявил эксперт.

При этом он не исключил, что не достигшая воздушной цели ракета могла сдетонировать и уже после падения на землю, что также могло бы привести к трагическим последствиям.

"Ракета — это объект повышенной опасности. Это оружие уничтожения. В принципе, детонация могла произойти и при падении. Мы не знаем, как обеспечивается степень безопасности. При том бардаке, который нам НАТО продемонстрировало, могло возникнуть все, что угодно", — рассказал Коротченко.

"В случае, если бы несанкционированный пуск данной ракеты привел к её попаданию в воздушное пространство России, это могло бы привести к опасному военному инциденту со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полагаю, что в рамках ближайшего заседания совета Россия-НАТО Москва должна потребовать от альянса представить все детали произошедшего и обеспечить должный уровень безопасности при нахождении истребителей ВВС НАТО над территорией сопредельных с Россией государств-членов альянса", — заключил эксперт.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве. По данным эстонских военных, ракета AIM-120 AMRAAM содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.