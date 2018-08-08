Эксперт оценил возможные последствия запуска испанской ракеты в Эстонии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ошибочный пуск боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии, заявил в среду РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Здесь реализуется принцип самонаведения, поэтому, будем говорить, по счастливой случайности, по счастливому стечению обстоятельств, не произошло самого страшного, что могло бы произойти … Все предпосылки для этого существовали, трагедии удалось избежать лишь чудом", — сказал Коротченко.
По его словам, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.
"Это должно быть тщательно расследовано, безусловно. И я думаю, что международная общественность должна об этом буквально кричать, ставя вопрос об открытом, гласном, транспарентном расследовании, потому что НАТО продемонстрировало, что оно может выступать потенциальным инструментом уничтожения гражданских авиалайнеров", — заявил эксперт.
При этом он не исключил, что не достигшая воздушной цели ракета могла сдетонировать и уже после падения на землю, что также могло бы привести к трагическим последствиям.
"Ракета — это объект повышенной опасности. Это оружие уничтожения. В принципе, детонация могла произойти и при падении. Мы не знаем, как обеспечивается степень безопасности. При том бардаке, который нам НАТО продемонстрировало, могло возникнуть все, что угодно", — рассказал Коротченко.
Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве. По данным эстонских военных, ракета AIM-120 AMRAAM содержит 5-10 килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.