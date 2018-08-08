Сработавшие на границе Израиля и Газы сирены оказались ложной тревогой

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 авг — РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, прозвучавшие на границе с сектором Газа.

Система оповещения о возможных ракетных и минометных обстрелах ранее сработала в городе Сдероте и прилегающих к нему сельскохозяйственных поселениях.

"Сирены, прозвучавшие в Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев, были, по-видимому, ложной тревогой", — говорится в пресс-релизе.

Тревога была объявлена спустя сутки после гибели двух боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС, попавших под огонь израильского танка на северной границе анклава. Военные говорят, что атаковали позиции палестинцев в ответ на стрельбу с их стороны.

Инцидент произошел в разгар разработки соглашения о прекращении палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа. По данным СМИ, проект такой долгосрочной мирной сделки готовят Египет и ООН, представившие на прошлой неделе результаты своих усилий на рассмотрение руководителей ХАМАС и властей Израиля.