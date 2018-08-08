Экс-президента Гватемалы доставили в больницу из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Гватемалы Отто Перес Молина, который был заключен под стражу в связи с обвинением в коррупции, был экстренно доставлен в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает местное издание Prensa Libre.

Как сообщает издание, Перес Молина плохо почувствовал себя во время занятий спортом. Как сообщило руководство больницы, после удара мячом в грудь экс-президент почувствовал сбой в работе своего кардиостимулятора. Врач осмотрел его на территории тюрьмы и принял решение о необходимости госпитализации.

"Было подтверждено, что Отто Перес Молина находится в больнице из-за проблем с сердцем и пройдет обследование", — сообщили в медучреждении. В больнице также подтвердили, что состояние экс-президента оценивается как стабильное.

Отто Перес Молина являлся президентом Гватемалы с 2012 по 2015 год. В сентябре 2015 года против Переса Молины было возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к коррупции в таможенных органах. Перед этим гватемальский конгресс единогласно одобрил отставку Переса Молины, он был лишен судебного иммунитета и помещен под арест в конце 2015 года. У него заморожены финансовые счета, а ряд объектов недвижимости экс-президента могут отойти государству.

Перес Молина стал первым главой Гватемалы, попавшим под суд во время своего президентского срока. Его полномочия истекали в январе 2016 года.