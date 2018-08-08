Россияне не вошли в первую десятку рейтинга просителей убежища в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Выходцы из России, запрашивающие предоставление убежища в Бельгии, по итогам января-февраля 2018 года не вошли в первую десятку граждан третьих стран-просителей статуса беженца в королевстве, свидетельствуют данные иммиграционных властей.

По итогам первых двух месяцев 2017 года россияне были на 7 месте по количеству поданных прошений о предоставлении убежища в Бельгии.

В январе-феврале 2018 года, по данным Бюро по делам иностранцев, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, в первую десятку из 3650 иностранцев, запросивших статус беженца в Бельгии, вошли главным образом выходцы из Сирии, Палестины, Афганистана и Ирака.