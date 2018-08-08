Власти на востоке Ливии рассчитывают на проведение выборов до конца года

КАИР, 8 авг — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Власти на востоке Ливии, поддерживаемые Ливийской национальной армией (ЛНА), рассчитывают на проведение президентских и парламентских выборов в декабре этого года, об этом РИА Новости заявил официальный представитель военных, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Франция выступает за проведение выборов (в текущем году), Италия заявила, что против (проведения в этом году). Судьбы ливийцев стали находиться в руках зарубежных государств. Мы согласны с Францией, мы приветствуем проведение выборов (в текущем году)", — сказал аль-Мисмари.

В мае на организованных в Париже переговорах стороны политического кризиса договорились провести парламентские и президентские выборы 10 декабря, а не позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу. Кроме того, достигнута договоренность работать над объединением сил безопасности в стране, также часть формирований должны быть включены в состав официальных структур, другим придется разоружиться.

Встреча проводилась под эгидой ООН при участии главы правительства национального согласия Ливии Сарраджа, а также маршала Халифы Хафтара.

Однако несколькими неделями ранее премьер-министр Италии выступил с инициативой созыва осенью новой конференции по Ливии. По мнению Рима, выборы в Ливии можно перенести на следующий год, до стабилизации ситуации в стране.

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