В Днепропетровской области нейтрализовали место утечки азотной кислоты

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Спасатели нейтрализовали место утечки азотной кислоты из автоцистерны на трассе в Днепропетровской области, превышений опасной концентрации паров вещества нет, сообщила в среду госслужба Украины по ЧС.

Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла на автотрассе в Днепропетровской области во вторник. Площадь разлива составила около 40 квадратных метров, всего в автоцистерне было 24 тонны азотной кислоты. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщила госслужба, спасатели с помощью распыленных водяных струй на месте ЧП создали водяную завесу для осаждения паров азотной кислоты, было привлечено отделение радиационно-химической защиты госслужбы по ЧС.

"В 20.40 (21.40 мск) 7 августа работы по нейтрализации места утечки азотной кислоты завершены. Места разлива засыпаны известью, содой, песком и политы водой", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, превышений опасной концентрации паров азотной кислоты нет, угроза населенным пунктам отсутствует, в среду планируется перекачка азотной кислоты из поврежденной цистерны.