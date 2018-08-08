Более 100 раненных ливийских военных прошли лечение в России

КАИР, 8 авг — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Свыше 100 военных Ливийской национальной армии (ЛНА), получивших ранения в боях с экстремистами, прошли лечение в РФ, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

Ранее официальный представитель спикера парламента Ливии Фатхи аль-Марьями, заявлял РИА Новости о том, что раненные в боях с террористами ливийские военные получили возможность пройти лечение в России благодаря протоколу о сотрудничестве между двумя странами.

"Россия предоставила очень важную помощь Ливии — она приняла на лечение свыше 100 раненых ливийских военных, которые были отправлены в Москву. Это произвело хорошее впечатление в вооруженных силах", — заявил аль-Мисмари.

В конце июня Ливийская национальная армия объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город — Бенгази.

Командование ЛНА имеет регулярные контакты с МИД и Минобороны России. Маршал Халифа Хафтар неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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