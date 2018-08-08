Представитель ливийской армии оценил контакты Халифы Хафтара с Москвой

КАИР, 8 авг — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Сотрудничество с Москвой и встречи с российским руководством усилили позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, в том числе на политической карте самой Ливии, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

"Ливийский народ осознает, что в этот очень сложный и чувствительный период он нуждается в сильном союзнике … Поэтому визиты главнокомандующего (Халифы Хафтара) в Россию, на авианосец, обмен визитами, вывели его на другой уровень, в том числе на политической карте Ливии", — сказал Ахмед аль-Мисмари.

Маршал Халифа Хафтар неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российских МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ.

В январе 2017 года Хафтар посетил авианосец "Адмирал Кузнецов", в ходе видеоконференции с министром обороны России Сергеем Шойгу обсудил борьбу с террористами на Ближнем Востоке, также ему была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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