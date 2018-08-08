Экс-премьер Абхазии рассказал о признании республики разными странами

СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Признание Абхазии разными странами было заслугой самой республики, "Россия за нас это не делала", рассказал РИА Новости экс-министр иностранных дел и бывший премьер-министр Абхазии Сергей Шамба.

"Россия за нас, кстати, это не делала. Это результат нашей работы… То, что нас признали эти страны — это работа наших дипломатов", — рассказал РИА Новости Шамба.

Для этого абхазским дипломатам пришлось посетить Латинскую Америку. Упор делался на страны, ведущие независимую от США политику или имеющие с Вашингтоном плохие отношения, сказал бывший премьер.

"Россия техническую помощь любую оказывала. Они так и сказали в самом начале, Лавров сказал: "Мы вам любую техническую помощь за рубежом обеспечим, но за вас работать на признание мы не будем". Это и понятно. А некоторые думают, что эти страны… что Россия им что-то заплатила. Такого не было", — рассказал Шамба.

Сергей Шамба в августе 2008 года, когда произошли боевые действия в Южной Осетии и Кодорском ущелье и последовавшее за ними признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, был главой абхазского МИД. В 2010-2011 годах был премьер-министром Абхазии.

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