В ДНР спасли всех горняков после обрушения на шахте

ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Все четверо горняков спасены после обрушения кровли на шахте в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщили в среду в МЧС ДНР.

В понедельник пресс-служба МЧС ДНР сообщила об обрушении кровли в горной выработке на шахте в подконтрольном республике Торезе. Под завалами находились четыре горняка. Двое из них были подняты на поверхность утром во вторник, еще один — днем.

"В 19.40 (совпадает с мск) обнаружен и в 20.15 седьмого августа извлечен и поднят на поверхность четвертый забойщик. Он также не пострадал, не госпитализирован", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.