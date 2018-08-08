СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Грузинская армия была хорошо подготовлена к наступлению на Южную Осетию в августе 2008 года, считает экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Кроме того, грузинской армии удалось занять высоты вокруг Цхинвала, несмотря на протесты осетинской стороны и ее обращения в международные инстанции.
"Осетины постоянно указывали, что грузины тихой сапой занимают высоты вокруг Цхинвала, что было угрозой для города. В это время шел процесс мирного урегулирования, ответить адекватно (на действия Грузии — ред.) было невозможно. Но все говорило о том, что это делается неспроста", — напомнил тогдашний глава МИД Абхазии.
Он рассказал, как был с президентом Абхазии Сергеем Багапшем на празднике в Цхинвале, "и там такой обстрел начался… ребенка ранили".
"Они (грузинские силы – ред.) периодически с этих высот обстреливали Цхинвал", — рассказал Шамба.
Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.