В 2008 Грузия году надеялась на помощь Запада, заявил экс-глава МИД Абхазии

Грузинские военные на грузино-абхазской границе в Кодорском ущелье. 2008 год

Грузинские военные на грузино-абхазской границе в Кодорском ущелье. 2008 год

СУХУМ, 8 авг — РИА Новости. Грузия в августе 2008 года, начиная боевые действия в Южной Осетии, рассчитывала на военную помощь НАТО и США, считает экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.

По его словам, на переговорах с Грузией и из общей ситуации "было ощущение того, что они надеются на внешнюю поддержку".

"У них были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти, а они (грузинские силы – ред.) за это время закончили бы в Цхинвале", — заявил Шамба РИА Новости.

По его предположению, "ястребы" в американском истеблишменте, вроде сенатора Джона Маккейна, "подкидывали" грузинам эту уверенность.

В свою очередь, американцы, по мнению Шамбы, надеялись, что грузины разовьют наступление и без их поддержки, а уже потом вмешаются США.

Полный текст интервью Сергея Шамбы читайте на сайте ria.ru в 9.30 мск.