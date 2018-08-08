В США арестовали последнего обвиняемого в убийстве рэпера XXXTentacion

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Полиция США задержала последнего из четырех обвиняемых в убийстве рэпера XXXTentacion, сообщает портал TMZ.

Как сообщает портал, 20-летний Трэйвон Ньюсом был задержан в округе Броуард во Флориде. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам — убийство первой степени и кража с использованием смертоносного оружия. Согласно офису шерифа округа Броуард, Ньюсом сам сдался властям.

Ранее сообщалось, что американского 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили в июне вооруженные преступники, которые пытались отнять у музыканта сумку с наличными. В ограблении участвовали четыре человека. Кто именно из них стрелял в рэпера, пока не выяснено.

Обвинения в убийстве первой степени и попытке ограбления были предъявлены Майклу Боутрайту, Дедрику Уильямсу, Трейвону Ньюсому и Роберту Аллену. Всем обвиняемым от 20 до 22 лет. Остальные трое были арестованы ранее.