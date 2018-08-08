В Киеве неизвестные попытались захватить университет "Украина"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Неизвестные люди ворвались в здание университета "Украина" в Киеве и "взяли в заложники" нескольких сотрудников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Похоже на рейдерский захват университета "Украина"… Недавно в помещение университета ворвались люди в форме и закрылись. Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложниками", — написал Лысенко.

По его словам, об инциденте ему рассказал знакомый, который работает в приемной комиссии образовательного учреждения.

Спикер добавил, что к людям, "захватившим" университет, приходил человек, у которого полицейские обнаружили "что-то схожее с наркотиками". Мужчину задержали.

По словам Лысенко, ректор университета позвонил в полицию. На месте происшествия работают правоохранители, они "берут объяснения".

Информацию о рейдерском захвате на официальной странице в Facebook разместила и пресс-служба университета. "Прямо сейчас в университете "Украина" привезенные молодые люди спортивного телосложения, в народе которых еще называют "титушки", осуществили рейдерский захват корпуса университета. Не верится, что такой способ присвоения имущества мог так откровенно и вызывающе, в центре Киева, произойти с университетом "Украина", единственным инклюзивно-ориентированным вузом на Украине", — говорится в сообщении.

Директор Центра инклюзивных технологий обучения в университете "Украина" Юлия Ресенчук заявила в Facebook, что ворвавшихся в здание неизвестных было около 50. "Повалили на пол начальника безопасности, выгнали всех из здания, в том числе меня. Одна женщина закрылась в кабинете и долго боялась выходить, одной девушке стало плохо", — рассказала она.

Университет "Украина" работает с 1998 года и занимает третье место из ста негосударственных вузов страны.