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СМИ: адвокаты Трампа могут согласиться на его допрос Мюллеру

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© AP Photo / Chris O'MearaДональд ТрампДональд Трамп
© AP Photo / Chris O'Meara

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Юристы президента США Дональда Трампа планируют послать письмо спецпрокурору Роберту Мюллеру, где согласятся на его участие в допросе о возможном препятствовании правосудию, заявил изданию Politico адвокат главы государства Руди Джулиани.

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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Если он сможет показать нам, что у него есть пара вопросов о препятствованию правосудию, на которые у него нет ответа и на которые ему ответ действительно нужен, и он не решил для себя, что Трамп врет, мы можем позволить это", — сказал Джулиани. Он отметил, что "у нас будет простор для маневра".

По словам Джулиани, адвокаты Трампа планируют послать Мюллеру письмо до четверга.

По поводу возможности проведения допроса Мюллера Джулиани отметил, что пока нет точной даты и она будет зависеть от промежуточных выборов. "Мы хотим прийти к периоду, когда не будут затронуты выборы 2018 года", — заявил Джулиани.

Адвокат добавил, что если решение о допросе будет принято быстро, президент и его адвокаты могут начать принимать действия по организации мероприятия и подготовке к нему Трампа. "Если они согласятся на то, что мы предлагаем, мы можем это сделать за три недели", — отметил он.

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© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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В конце июля Джулиани заявлял, что адвокаты Трампа в ближайшие две недели ожидают получить ответ на свое предложение спецпрокурору Роберту Мюллеру, связанное с возможной дачей показаний президентом США. Он отметил, что в предложении есть "что-то вроде круга тем и набор ограничений, которые нас устроили бы" и что "в основном это связано с темой сговора с Россией".

Ранее Джулиани заявлял, что Трамп согласился бы дать показания спецпрокурору, если бы интервью ограничивалось вопросами о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Президент США требует, чтобы ему не задавали вопросов о препятствии правосудию при расследовании вмешательства в выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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