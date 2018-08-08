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Внешняя политика США активизировала американцев на выборах-2018

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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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СЕНТ-ЛУИС (США), 8 авг — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Внешняя политика, проводимая администрацией Дональда Трампа, подталкивает большее число американцев принять участие в промежуточных выборах 2018 года. К такому выводу пришел корреспондент РИА Новости, пообщавшийся с избирателями в одном из так называемых колеблющихся штатов — Миссури, где во вторник прошли праймериз.

Подготовка к церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Традиционно вопросами, которые волнуют американцев, являются здравоохранение, экономика и рабочие места. Однако, по словам опрошенных РИА Новости местных жителей, тема России, Китая, торговых войн и санкций стала волновать избирателей. Эксперты также полагают, что эти вопросы могут сыграть особую роль в определении дальнейшей расстановки сил между республиканцами и демократами.

Промежуточные выборы в американские органы власти пройдут 6 ноября. Выборы проходят в середине президентского срока Трампа. На кону — все 435 мест в палате представителей и 33 места из 100 в сенате. Помимо федеральных конгрессменов и сенаторов избираются также представители в местные органы власти. В настоящее время по всей стране проходят промежуточные выборы (праймериз), в ходе которых определяются кандидаты от демократов и республиканцев на участие в будущей гонке.

Опасные игры

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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Внутрипартийные выборы прошли 7 августа сразу в нескольких штатах, один из которых — Миссури, располагающийся в самом центре США. В ходе праймериз определяются кандидаты от демократической и республиканской партии, которым в ноябре предстоит напряженная борьба за место как в сенате, так и в палате представителей. Внимание к международной арене на праймериз уделяется крайне незначительное, поскольку в первую очередь американцы решают сугубо внутренние вопросы, важные для того или иного штата, города или даже небольшого округа.

Однако на улицах одного из крупнейших городов Миссури Сент-Луиса нередко слышны разговоры о таких глобальных проблемах, как торговые войны, Китай, об отношениях Москвы и Вашингтона. Еще за день до голосования в одном из кафе местные жителями возбужденно рассуждают на тему того, какие последствия ждут американцев из-за введения пошлин, почему твиты Трампа вредят стране, кем в прошлом работал российский президент Владимир Путин и как это влияет на отношения РФ и США.

Определить голосующих довольно просто — многие из них наклеивают стикер "Я проголосовал" на свою одежду. Житель Сент-Луиса Патрик рассказал корреспонденту РИА Новости, что на его избирательном участке такие стикеры очень быстро закончились. По его словам, в этом году число голосующих значительно больше. "Это реакция на 2016 год (президентские выборы — ред.)", — добавляет его товарищ Майк.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
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На праймериз в Миссури исход борьбы в гонке за место в сенате фактически решен: и от демократов, и от республиканцев изначально были известны самые популярные кандидаты. Но на предстоящих промежуточных выборах в ноябре им предстоит упорная дуэль, и вопросы внешней политики могут сыграть в этом не последнюю роль.

"Внешняя политика стала играть более важную роль (для американцев — ред.) с приходом Трампа", — считает Патрик. Он назвал внешнюю политику США и санкционное давление, в том числе на своих союзников, игрой с огнем.

"Они связывают руки бизнесу других стран. Они загоняют их в угол. Это становится опасным. И я думаю, что, наконец-то, американцы начинают умнеть и видят, как ведутся подобные игры. И я не думаю, что им это нравится", — говорит избиратель.

Что же касается введения торговых пошлин, то это, по словам Патрика, становится лишь "дополнительным налогом" для самих же американцев.

Торговые войны

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Профессор политологии университета Сент-Луиса Кеннет Уоррен также полагает, что вопросы внешней политики и торговых связей сыграют свою роль на промежуточных выборах. "Трамп и республиканцы потеряют поддержку в сельскохозяйственных штатах, таких как Миссури, если Трамп не даст обратный ход войне пошлин, которую он начал. Эта война наносит ущерб фермерам и владельцам ранчо в Миссури и в других штатах", — сказал Уоррен РИА Новости.

В этой связи, по его мнению, у демократов есть большие шансы на успех на предстоящих выборах, и политика Трампа, а также его снижающаяся популярность им только в этом помогает.

Профессор университета Миссури Марвин Овербай поддерживает своего коллегу. "Да, вопрос пошлин, вероятнее всего, сыграет некоторую роль. Если цифры сохранятся на нынешнем уровне со спадом в экспорте сельскохозяйственных продуктов, то этот вопрос, скорее всего, демотивирует некоторых республиканских избирателей в сельских областях в ноябре", — сообщил эксперт РИА Новости.

С экспертным сообществом не совсем согласен житель Сент-Луиса Уильям Грум. Он считает, что введение пошлин является лишь временным инструментом в руках Трампа для оказания должного давления на Китай. "Это не будет вечно, это нацелено на то, чтобы дать отпор Китаю, это попытки прекратить несправедливые действия со стороны Китая", — полагает он.

По мнению Грума, республиканцы вряд ли потеряют популярность из-за этого. "Мои родственники, которые живут в сельскохозяйственных областях, высказываются против либералов, то есть — демократов. Я подозреваю, что республиканцы одержат победу. Он (Трамп — ред.) хочет оказать давление на Китай, а потом он избавится от пошлин. Это переговорная тактика", — уверен житель штата Миссури.

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