Российская делегация возложила венок к барельефу "Дух Эльбы" в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Представители российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести возложили венок к барельефу "Дух Эльбы" у Мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.

Российская делегация прибыла в Вашингтон 6 августа. В ее составе – начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Александр Захаров, директор департамента российского Минфина Анатолий Попов.

Торжественная церемония у могил моряков Российского императорского флота на кладбище в Брумолле (штат Пенсильвания) пройдет 9 августа — в День воинской славы России (День победы русского флота у мыса Гангут), также в четверг состоится и посещение Русского Православного Свято-Андреевского собора в Филадельфии, построенного на пожертвования моряков крейсера "Варяг" и броненосца "Ретвизан". Члены делегации познакомятся с музеем легендарного крейсера, который находится в Свято-Андреевском соборе.

Программа визита завершится в пятницу, 10 августа.