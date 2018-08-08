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В мире

Наблюдатели ЕС в Грузии считают ситуацию в регионе спокойной

(обновлено: 04:05 08.08.2018)
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© РИА Новости / Александр ЧипуринПерейти в фотобанкРека Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фотоРека Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Чипурин
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Миссия наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) считает, что спустя 10 лет после конфликта 2008 года ситуация в сфере безопасности в регионе спокойная, хотя и сохраняется риск происшествий, заявил РИА Новости глава миссии Эрик Хег.

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© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Он надеется на то, что однажды решение конфликта будет достигнуто, и мандат МНЕС больше не понадобится.

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии — это мониторинговая миссия, состоящая из невооруженных гражданских лиц, которая была учреждена Евросоюзом 15 сентября 2008. Гражданские наблюдатели ежедневно патрулируют районы около границы и следят за соблюдением всеми сторонами соглашений, подписанных Грузией и Россией при посредничестве ЕС после августовского конфликта. Миссия начала свою деятельность по наблюдению 1 октября 2008 года.

"На фоне того, как мы приближаемся к 10-летней годовщине конфликта, мандат Миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии остается, к сожалению, очень актуальным. Ситуация безопасности вдоль административных границ может быть охарактеризована как спокойная, однако всегда есть риск происшествия чего-то, что может подорвать стабильность", — сказал глава миссии в предоставленном РИА Новости заявлении.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Он напомнил, что вместе с экспертами, которые направлены из 23 стран ЕС, и местным персоналом миссия насчитывает 320 человек.

"К сожалению, МНЕС по-прежнему отказывают в доступе на территории Абхазии и Южной Осетии, и она может осуществлять деятельность только на территории администрируемой центральным правительством Грузии", — заявил Хег.

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в конце августа 2008 года после вооруженного конфликта в Цхинвали. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

По словам Хега, "сегодня вдоль абхазской административной границы имеется как минимум 32 километра, а вдоль югоосетинской административной границы — 58 километров ограждений и колючей проволоки, установленных сотрудниками структур безопасности, расположенными в обоих этих регионах".

Сергей Иванов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ранее РФ и Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве и интеграции, который предусматривает формирование единого пространства обороны и безопасности, свободное пересечение госграницы, интеграцию таможенных органов, расширение сотрудничества органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства, повышение зарплат и пенсий, обеспечение медицинского страхования жителям Южной Осетии.

"Эта физическая ''бордеризация'' (создание границы — ред.) укрепляется патрулями российских пограничников и нерегулярных сотрудников структур безопасности из Южной Осетии и Абхазии, что еще больше ограничивает свободу передвижения между этими регионами и территорией, администрируемой центральным правительством Грузии", — заявил он.

"Такая политика и деятельность отрицательно сказываются на местных сообществах различным образом: ограничение их доступа к образованию, медицинским услугам, сельскохозяйственным угодьям и торговле препятствует обеспечению средств к существованию и разделяет общины и семьи. Задержание гражданских лиц за пересечение административной границы остается вопросом, вызывающим серьезную обеспокоенность — с начала этого года в Абхазии было как минимум 12 таких задержаний и не менее 69 в Южной Осетии. МНЕС работает над разрешением этих и других вопросов, во всех случаях, посредством горячей линии и механизма предотвращения и реагирования на инциденты", — заявил глава миссии.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Горячая линия, функционирующая при содействии МНЕС, позволяет сотрудникам структур безопасности по обе стороны обмениваться информацией и заниматься вопросами, связанными с инцидентами по мере их возникновения, пояснили в миссии. В прошлом году такая линия задействовалась 1 тысячу 645 раз, по сравнению с 1590 — в 2016 году и 1108 — в 2015 году.

"Основными вопросами, которые в настоящее время поднимаются, являются задержания, за которыми следует координация вопросов, связанных с пересечениями с целью получения медицинской помощи и услуг — сфера, в которой горячая линия буквально спасает жизни", — подчеркнул Хег, отметив, что механизм предотвращения и реагирования на инциденты, в свою очередь, позволяет организовывать встречи для обмена информацией и обсуждения вопросов безопасности и практического гуманитарного характера.

"Эти ежемесячные встречи оказались очень полезными в построении большего доверия и сотрудничества между участниками, хотя дискуссии иногда сложны. Женевские международные дискуссии проводятся каждые три месяца и дают возможность участникам обсудить конфликт на политическом уровне в надежде найти постоянное и мирное урегулирование. МНЕС надеется на то, что однажды решение конфликта будет достигнуто, и в результате наш мандат больше не понадобится. До тех пор миссия будет продолжать патрулировать днем и ночью, помогая поддерживать стабильность в регионе", — заявил глава миссии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией.

Обсуждение на женевских дискуссиях по Закавказью документа о неприменении силы продолжается несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии.

Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая этого года.

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