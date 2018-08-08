Пушков прокомментировал инцидент с испанским истребителем в Эстонии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ошибочный пуск ракеты истребителем ВВС Испании в небе над Эстонией. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

"Если на окраине города N в Эстонии внезапно приземлится и взорвется ракета, выпущенная по ошибке с военного самолета, в Таллине отныне должны догадаться, откуда ракеты летят", — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что Эстонии следует следить не за российскими самолетами, а за бортами НАТО.

Во вторник, 7 августа, истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, во время учебного полета по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух".

Эстонские военные заверили, что выпущенная ракета AIM-120 AMRAAM оснащена системой самоликвидации. В то же время они не исключили возможность сбоя системы, в результате чего ракета могла упасть на землю приблизительно в 40 километрах от Тарту.

Министерство обороны Испании начало расследование инцидента. При этом в Мадриде подчеркнули, что ракета не угрожала другим самолетам. Полеты испанских истребителей в Эстонии приостановлены.