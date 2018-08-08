Гутерреш в годовщину войны в Южной Осетии призвал решать вопросы диалогом

ООН, 8 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 10-ю годовщину грузино-осетинского конфликта призвал заинтересованные стороны решать вопросы через диалог и не прибегать к "раскольнической политике", сообщил журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
"Все заинтересованные стороны должны уделять первоочередное внимание прогрессу посредством надлежащего диалога и воздерживаться от раскольнической политики и односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность", — говорится в заявлении Гутерреша.
Генсек ООН отметил, что годовщина событий в Южной Осетии — "это напоминание о необходимости разрешения этого и других затяжных конфликтов в Европе", что требует "усиления приверженности соответствующих субъектов, опираясь на сильную политическую волю и активизацию процессов посредничества".
По словам Хака, Гуттереш настоятельно призывает всех участников Женевских международных дискуссий "предпринять конструктивный, перспективный подход, который позволил бы этому незаменимому механизму выполнять свой мандат".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".