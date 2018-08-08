Новый президент Колумбии заявил об изменениях в соглашениях с повстанцами

МЕХИКО, 8 авг – РИА Новости. Новый президент Колумбии Иван Дуке заявил во вторник, что внесет коррективы в достигнутые его предшественником соглашения о мире с повстанцами из Революционных вооруженных сил (РВСК).

"Мы исправим те структурные ошибки, которые стали очевидными при применении соглашений. Жертвы (конфликта — ред.) должны получить моральное, материальное и экономическое возмещение со стороны палачей", — сказал Дуке в ходе церемонии своей инаугурации.

В ноябре 2016 года глава Колумбии в то время президент Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале 2017 года в Колумбии началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК, а в конце июня прошла официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами.

По словам Дуке, в течение первых 30 дней его правительство проведет оценку процесса переговоров еще с одной крупной повстанческой группировкой – Армией национального освобождения (АНО), которые идут уже 17 месяцев.

Также он отметил, что для обеспечения в стране реального мира должны быть побеждены наркокартели, которые угрожают безопасности Колумбии.