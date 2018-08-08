Лондон блокирует обновление состава российского дипкорпуса

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ЛОНДОН, 8 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании с начала года фактически блокируют обновление состава российского посольства, затягивая процедуру выдачи виз, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

По его словам, Британия сохраняет настрой на сокращение присутствия российских дипломатов в Соединенном Королевстве, а массовая высылка дипсотрудников в марте из-за дела Скрипаля лишь усугубила сложную кадровую ситуацию российских загранучреждений в Великобритании.

"В качестве инструментария по-прежнему используются визовые ограничения, искусственное продолжительное затягивание оформления виз новым сотрудникам, уже оформленным в длительные командировки, продление виз сотрудникам российских загранучреждений на срок не более трех месяцев с удерживанием их паспортов", — отметил представитель посольства.

Он напомнил, что РФ неоднократно предлагала обсудить визовые вопросы, направленные на обеспечение нормального функционирования дипмиссий, что было отражено в инициированном российской стороной проекте обновленного двустороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам выдачи виз с четко оговоренным сроком рассмотрения визовых заявок обеих сторон. "К сожалению, принцип взаимности для британской стороны, судя по всему, существует только со знаком "минус", — заключил дипломат.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что средний срок выдачи британских виз для дипломатов из РФ составляет год-полтора и это не является нормальной ситуацией.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.