В Одесской области автомобиль сбил полицейского во время акции протеста

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Полицейский пострадал в результате наезда автомобиля во время акции протеста в Одесской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, во вторник вблизи села Усатово местные жители перекрыли дорогу в знак протеста против движения через населенный пункт грузового транспорта.

"Во время акции водитель автомобиля Daewoo не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался прекратить противоправные действия и остановить нарушителя, из-за чего в результате наезда транспортного средства получил травму ноги", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Полицейские задержали водителя автомобиля Daewoo. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.