Зариф ответил на слова Трампа о "мире во всем мире"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в международных отношениях нет места "надоевшим клише" о мире во всем мире.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что первый пакет американских санкций против Ирана официально вступил в силу, пообещал усилить ограничительные меры в ноябре и заявил, что руководствуется исключительно желанием "мира во всем мире".

"Международные отношения — это не конкурс красоты с надоевшими клише о желании мира во всем мире. И не в первый раз подстрекатель к войне заявляет, что он ведет войну за "мир во всем мире", — заявил Зариф в сети микроблогов Twitter.

Министр отметил, что "гнев и твиты не изменят того факта, что мир устал от односторонних действий США". "Остановка американской торговли и уничтожение ста тысяч рабочих мест в США прекрасны для нас, но мир не последует за импульсивными твиттерными диктатами. Просто спросите Евросоюз, Россию, Китай и десятки других наших торговых партнеров", — написал Зариф.

Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил, что первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 0.01 по вашингтонскому времени (7.01 мск). По его словам, будут введены ограничения "на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором".

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций (положение вступило в силу 16 января 2016 года). Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.