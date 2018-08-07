Белта не предъявляла претензий по краже новостей, заявил основатель tut.by

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Основатель крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Юрий Зиссер сообщил, что республиканское информационное агентство Белта не предъявляло tut.by никаких претензий по делу о несанкционированном доступе сотрудников портала к новостной ленте.
"Характерно, что Белта никаких претензий нам не предъявляла", — написал Зиссер в Facebook.
Он также сообщил, что к ООО "ТутБай Медиа" претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет. "Но мы, безусловно, будем поддерживать наших коллег и разбираться с ситуацией. Организуем передачи и поможем с другими вопросами. На сегодняшний день задержанные обеспечены адвокатами, при необходимости окажем им юридическую и моральную поддержку", — написал Зиссер.
По его мнению, само дело "не стоит и малой доли того огромного освещения, которое оно получило в государственных СМИ, так что политическая подоплека к концу дня в этом деле все же появилась".
Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что среди задержанных по делу о несанкционированном доступе к ленте Белта — журналисты Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед (Tut.by) и Татьяна Коровенкова (БелаПАН). По данным ассоциации, по этому же делу задержаны еще несколько журналистов.
Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) во вторник опубликовала запись телефонного разговора об использования материалов Белта, из которой следует, что главный редактор tut.by Золотова общается со своей подчиненной Калтыгиной по поводу доступа на платный сервис агентства.
"Я тебе честно скажу. Я пользуюсь подпиской. Я даже не открываю сайт Белта. Ну, практически никогда… Поэтому, в принципе, да, мы ее "юзаем", мы ее "тырим" (информацию – ред.), — сказала Калтыгина.