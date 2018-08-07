Белта не предъявляла претензий по краже новостей, заявил основатель tut.by

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Основатель крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Юрий Зиссер сообщил, что республиканское информационное агентство Белта не предъявляло tut.by никаких претензий по делу о несанкционированном доступе сотрудников портала к новостной ленте.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является государственное агентство Белта. По данным СК, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях прошли обыски. Как заявила РИА Новости гендиректор Белта Ирина Акулович, речь идет о воровстве новостей с ленты агентства со стороны сотрудников СМИ, которые получали доступ к новостям Белта под чужими паролями и не являлись официальными подписчиками.

"Характерно, что Белта никаких претензий нам не предъявляла", — написал Зиссер в Facebook.

Он также сообщил, что к ООО "ТутБай Медиа" претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет. "Но мы, безусловно, будем поддерживать наших коллег и разбираться с ситуацией. Организуем передачи и поможем с другими вопросами. На сегодняшний день задержанные обеспечены адвокатами, при необходимости окажем им юридическую и моральную поддержку", — написал Зиссер.

По его мнению, само дело "не стоит и малой доли того огромного освещения, которое оно получило в государственных СМИ, так что политическая подоплека к концу дня в этом деле все же появилась".

Зиссер сообщил, что одна из задержанных во вторник сотрудниц портала, Ульяна Бобоед, уже освобождена. Бывшую сотрудницу редакции Евгению Березюк, уволившуюся в 2016 году, после допроса также отпустили.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что среди задержанных по делу о несанкционированном доступе к ленте Белта — журналисты Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед (Tut.by) и Татьяна Коровенкова (БелаПАН). По данным ассоциации, по этому же делу задержаны еще несколько журналистов.

Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) во вторник опубликовала запись телефонного разговора об использования материалов Белта, из которой следует, что главный редактор tut.by Золотова общается со своей подчиненной Калтыгиной по поводу доступа на платный сервис агентства.

"Я тебе честно скажу. Я пользуюсь подпиской. Я даже не открываю сайт Белта. Ну, практически никогда… Поэтому, в принципе, да, мы ее "юзаем", мы ее "тырим" (информацию – ред.), — сказала Калтыгина.