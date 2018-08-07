США считают, что Ким Чен Ын не будет проводить денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США считают, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему привержен идее денуклеаризации Северной Кореи, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Председатель Ким сделал обещание 12 июня президенту Трампу, что он будет проводить денуклеаризацию своей страны… Мы не верим, что эта позиция как-либо изменилась", — сказала она.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Северная Корея пока не предприняла шаги, которые, по мнению США, необходимы для денуклеаризации.