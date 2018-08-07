На египетском курорте ищут акулу, убившую туриста

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из специальных наблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алям после нападения хищника на туриста из Чехии, об этом в эфире телеканала Extra News заявил глава города Атеф Вегди.

Останки 41-летнего туриста из Чехии, растерзанного акулой, были обнаружены в конце минувшей недели у морского побережья неподалеку от Марса Алям.

По словам Вегди, чешский турист отдыхал в 20 километрах к северу от Марса Алям. Как рассказал чиновник, в настоящий момент министерство экологии страны распорядилось о выделении восьми человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул. Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

Он отметил, что комиссия, созданная для расследования инцидента, пока не установила тип напавшей на туристы акулы.

Глава города также заявил, что информация одной из чешских газет, о том что причиной появления акулы в прибрежных водах стали туши умерших животных, сброшенные с корабля, не соответствует действительности.

В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.