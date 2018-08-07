На египетском курорте ищут акулу, убившую туриста

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Министерство экологии Египта распорядилось сформировать группу из специальных наблюдателей для обнаружения акулы у побережья курорта Марса Алям после нападения хищника на туриста из Чехии, об этом в эфире телеканала Extra News заявил глава города Атеф Вегди.
По словам Вегди, чешский турист отдыхал в 20 километрах к северу от Марса Алям. Как рассказал чиновник, в настоящий момент министерство экологии страны распорядилось о выделении восьми человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул. Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.
Он отметил, что комиссия, созданная для расследования инцидента, пока не установила тип напавшей на туристы акулы.
В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Погибла одна гражданка Германии, пострадали четверо туристов: трое россиян и один житель Украины. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.