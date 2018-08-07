Венесуэльский оппозиционер призвал Мадуро не заниматься охотой на ведьм

МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Энри Фалькон, бывший соперником Николаса Мадуро на недавних выборах президента, заявил о недопустимости начала "охоты на ведьм" правительством после покушения на главу государства.
"Партия "Прогрессивный авангард" уже зафиксировала свою позицию относительно событий на проспекте Боливара, и мы снова подчеркиваем: правительство является генератором насилия. Если бы они были серьезными и ответственными, они бы начали исчерпывающее, объективное расследование вместо того, чтобы начинать охоту на ведьм среди оппозиции", — написал Фалькон в своем микроблоге в Twitter.