Венесуэльский оппозиционер призвал Мадуро не заниматься охотой на ведьм

МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Венесуэльский оппозиционер Энри Фалькон, бывший соперником Николаса Мадуро на недавних выборах президента, заявил о недопустимости начала "охоты на ведьм" правительством после покушения на главу государства.

"Партия "Прогрессивный авангард" уже зафиксировала свою позицию относительно событий на проспекте Боливара, и мы снова подчеркиваем: правительство является генератором насилия. Если бы они были серьезными и ответственными, они бы начали исчерпывающее, объективное расследование вместо того, чтобы начинать охоту на ведьм среди оппозиции", — написал Фалькон в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.