Экс-адвоката Трампа заподозрили в уклонении от уплаты налогов

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Прокуратура Нью-Йорка проводит проверку в отношении бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна, подозревая его в уклонении от уплаты налогов, сообщает во вторник журнал Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомый с ходом расследования.

В частности, речь идет о занижении доходов от такси, которыми он владел. По словам собеседника издания, доход составлял сотни тысяч долларов за последние пять лет.

Как писало издание Axios, Коэн вошел в таксомоторный бизнес через семью своей жены. Он объединился с украинским предпринимателем Саймоно Гарбером, который занимался бизнесом в этой сфере в США и России. В начале 2000-ых Коэн и Гарбер располагали 260 машинами и зарабатывали миллионы долларов, утверждает ресурс. В 2006 году Коэн передал управление Гарберу. В 2006 году они разошлись, и Коэн выбрал нового партнера в сфере такси – выходца из России Евгения Фридмана.

Коэн занял миллионы долларов в разных банках для приобретения таксомоторных лицензий. Как пишет WSJ, в 2014 году стоимость лицензии на одну машину в Нью-Йорке достигала 1,25 миллиона долларов. По состоянию на апрель 2018 года у Коэна было 23 лицензии в Чикаго, кроме того, у них с женой и ее родственниками было 32 лицензии в Нью-Йорке, сообщает издание.

По данным WSJ, Фридман с 2012 или 2013 года управлял работой 32 машин Коэнов в Нью-Йорке, выплачивая адвокату наличными фиксированную сумму, которая достигала десятков тысяч долларов ежемесячно.

В апреле ФБР провело обыски в офисе и дома у Коэна, оказавшегося под подозрением бюро. В ходе обысков были конфискованы документы, которые, по данным СМИ, могли содержать записи телефонных разговоров юриста с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) и Карен Макдугал, которые утверждали, что в прошлом состояли в отношениях с Трампом.