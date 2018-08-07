Иордания поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Иордания вслед за целым рядом арабских стран выступила в поддержку Саудовской Аравии в дипломатическом конфликте с Канадой, отметив законное право Эр-Рияда в защите своей национальной безопасности, об этом во вторник заявила госминистр Иордании по делам СМИ Джумана Гунаймат.

По словам Гунаймат, которые цитирует иорданское государственное телевидение, позиция королевства "в международных и региональных вопросах основывается на принципе невмешательства во внутренние дела стран". Она также отметила "право королевства на применение своего законодательства на своей территории и о суверенном и законном праве Саудовской Аравии по защите своей национальной безопасности".

Ранее о поддержке Эр-Рияда в его дипломатическом конфликте с Оттавой заявили Кувейт, Судан, ОАЭ, Йемен, власти Палестинской автономии и генеральный секретарь ЛАГ.

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

В четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.

Тем не менее министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.