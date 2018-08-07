Обрадор пообещал сделать приграничную с США территорию беспошлинной зоной

МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал во вторник сделать всю приграничную с США территорию беспошлинной зоной.

"Зона на всем протяжении границы и на 30 километров в глубину будет иметь особое отношение, она будет объявлена свободной зоной, зоной франко", – сказал Обрадор в ходе выступления на первом консультационном форуме по обеспечению мира в Мексике, который проходит сейчас в городе Сьюдад-Хуарес.

По его словам, после его вступления в должность 1 декабря в том же Сьюдад-Хуаресе (штат Чиуауа) на границе с США, который некоторое время назад считался самым опасным городом мира, будет снижен НДС сразу на 8%, на 20% будет уменьшен подоходный налог, снизится цена бензина, дизеля, газа, чтобы быть сопоставимой с уровнем цен по другую сторону границы, а с 1 января в два раза будет увеличена минимальная зарплата.