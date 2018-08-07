РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Дело о краже новостей в Белоруссии: задержаны журналисты, ведутся обыски

Сюжет:
Скандал вокруг доступа к новостям Белты (11)
(обновлено: 20:47 07.08.2018)
070
© Sputnik / Вера Дашкевич Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фотоБизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Sputnik / Вера Дашкевич

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Ряд журналистов негосударственных информационных компаний задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела, возбужденного из-за несанкционированного доступа к платным услугам государственного информационного агентства Белта.

Город Минск. Архивное фото
© Flickr / Chris Price
В Белоруссии приняли поправки в закон о СМИ

В рамках этого дела сотрудники правоохранительных органов во вторник утром начали обыски в офисах компаний, где работают попавшие под подозрение журналисты. При этом в Белорусской ассоциации журналистов назвали действия правоохранительных органов чрезмерными.

В МИД Белоруссии в свою очередь призвали не переносить ситуацию из правовой сферы в политическую.

Дело

Как рассказала РИА Новости гендиректор государственного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" (Белта) Ирина Акулович, в агентство обратились подписчики, которые сообщили, что "испытывают сбои при авторизации" при доступе к закрытым платным услугам.

"Мы написали заявление в милицию для того, чтобы они разобрались с тем, из-за чего происходят эти сбои", — сказала она.

Ситуация у офиса информационного агентства БелаПАН. 7 августа 2018
© Sputnik / Елена Васильева
Журналистов tut.by подозревают в незаконном доступе к информации БелТА
По словам Акулович, к новостной ленте агентства осуществляли неправомерный доступ "средства массовой информации и лица, которые не были на нее подписаны". "Осуществляли не единожды и не в течение одного года, и делали это под чужими паролями. То есть речь идет о воровстве информации, неправомерном доступе… к новостной ленте Белта под чужими паролями", — отметила гендиректор. При этом она затруднилась ответить на вопрос, каким образом происходила утечка ключей, заметив, что с этим вопросом разбирается следствие.

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо ареста, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

По данным ведомства, в 2017–2018 годах без ведома и согласия предприятия было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе Белта. В СК подчеркнули, что "в результате совершенного преступления предприятию Белта причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия".

Минск. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Глава агентства Белта прокомментировала ситуацию с воровством новостей
По версии Следственного комитета, к противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН" и ООО "ТутБай Медиа".

Обыски и задержания

По данным Следственного комитета, по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова и Анна Калтыгина (tut.by), а также Татьяна Коровенкова (БелаПАН).

По словам председателя общего собрания участников ООО "ТутБай Медиа" Юрия Зиссера, шесть сотрудников крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by находились на допросе в Следственном комитете, их телефоны были заблокированы. Как утверждает Зиссер, одна из сотрудниц будет помещена в изолятор на трое суток.

Он добавил, что "к ООО "ТутБай Медиа" претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет".

"Понятно, что при оборотах tut.by экономить на подписке было смешно. Если это действительно имело место, то это какая-то личная инициатива этих (задержанных — ред.) сотрудников", — заявил Зиссер.

Он также рассказал, что в ходе обыска в компании правоохранители изъяли винчестеры из компьютеров нескольких журналистов и, по-видимому, некоторые документы. Офис по-прежнему недоступен для работников, но редакция работает удаленно.

Здание Следственного комитета Республики Беларусь. Архивное фото
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
В Белоруссии допрашивают шестерых сотрудников tut.by
"Ситуация неприятная, однако существованию и работе портала никакой угрозы не видим… Новости и реклама выходят как обычно", — добавил Зиссер.

Позже на портале tut.by появилась информация, что трое сотрудников задержаны на трое суток и ближе к ночи будут доставлены в изолятор временного содержания. В сообщении также говорится, что на связь не выходит одна из бывших редакторов портала, но официальных подтверждений ее задержания пока нет.

Вечером во вторник редакция негосударственного информационного агентства БелаПАН сообщила о завершении семичасового обыска в ее офисе, куда также с утра не могли попасть сотрудники. В сообщении агентства отмечается, что "изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов".

Полицейские в Минске. Архивное фото
© Flickr / Paval Hadzinski
В Белоруссии журналисты требуют освободить задержанных по делу о Белте
"Из офиса БелаПАН для дачи показаний правоохранители повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства БелаПАН Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа", — говорится в сообщении.

При этом в агентстве заявили, что "по-прежнему неизвестно местонахождение корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой, у которой на даче также провели обыск". "Узнать, где сейчас она находится, не удается даже адвокату Татьяны", — говорится в сообщении.

В связи с этой ситуацией руководитель агентства БелаПАН Алесь Липай в Facebook написал: "Абсолютно абсурдные обвинения".

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) отметила в заявлении, что из-за обысков и задержаний работники СМИ "не могут попасть на свои рабочие места, что создает помехи в работе".

"Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ… Действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными. Расследование уголовных дел не должно влиять на свободу и профессиональную деятельность СМИ", — говорится в заявлении БАЖ.

В ассоциации также призвали "немедленно освободить задержанных" и обеспечить доступ остальных сотрудников tut.by и БелаПАН к их рабочим местам.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY
© Sputnik / Вера Дашкевич
Минск не считает политизированным дело о доступе журналистов к ленте Белта
МИД просит не политизировать

Между тем пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что дело в отношении сотрудников новостного интернет-портала tut.by и частного информационного агентства БелаПАН не является политизированным и относится к компетенции Следственного комитета.

По его словам, в этом деле не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней", поскольку ситуация "не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности" в Белоруссии.

Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Совете Европы прокомментировали задержание белорусских журналистов
"Насколько нам известно, речь идет о том, что фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации. Это сугубо правовой вопрос и сквозь эту призму его нужно рассматривать", — заявил пресс-секретарь МИД.

В Европе обеспокоены

Официальный представитель генсекретаря Совета Европы (СЕ) Даниэль Хёльтген выступил с заявлением, в котором говорится, что задержания журналистов ряда белорусских СМИ вызвали глубокую озабоченность у организации.

"Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — говорится в заявлении Хёльтгена.

В этой связи СЕ призвал белорусские следственные органы "обеспечить оперативное и прозрачное расследование" по делу о неправомерном доступе к новостной ленте агентства Белта.

Хёльтген также обратился с призывом освободить журналистов. "Свобода СМИ является одним из самых важных прав человека в демократическом обществе. Его необходимо уважать повсюду в Европе", — говорится в заявлении.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена