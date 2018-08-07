Дело о краже новостей в Белоруссии: задержаны журналисты, ведутся обыски

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Ряд журналистов негосударственных информационных компаний задержаны в Белоруссии в рамках уголовного дела, возбужденного из-за несанкционированного доступа к платным услугам государственного информационного агентства Белта.

В рамках этого дела сотрудники правоохранительных органов во вторник утром начали обыски в офисах компаний, где работают попавшие под подозрение журналисты. При этом в Белорусской ассоциации журналистов назвали действия правоохранительных органов чрезмерными.

В МИД Белоруссии в свою очередь призвали не переносить ситуацию из правовой сферы в политическую.

Дело

Как рассказала РИА Новости гендиректор государственного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" (Белта) Ирина Акулович, в агентство обратились подписчики, которые сообщили, что "испытывают сбои при авторизации" при доступе к закрытым платным услугам.

"Мы написали заявление в милицию для того, чтобы они разобрались с тем, из-за чего происходят эти сбои", — сказала она.

По словам Акулович, к новостной ленте агентства осуществляли неправомерный доступ "средства массовой информации и лица, которые не были на нее подписаны". "Осуществляли не единожды и не в течение одного года, и делали это под чужими паролями. То есть речь идет о воровстве информации, неправомерном доступе… к новостной ленте Белта под чужими паролями", — отметила гендиректор. При этом она затруднилась ответить на вопрос, каким образом происходила утечка ключей, заметив, что с этим вопросом разбирается следствие.

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо ареста, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

По данным ведомства, в 2017–2018 годах без ведома и согласия предприятия было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе Белта. В СК подчеркнули, что "в результате совершенного преступления предприятию Белта причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия".

Обыски и задержания

По версии Следственного комитета, к противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН" и ООО "ТутБай Медиа".

По данным Следственного комитета, по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова и Анна Калтыгина (tut.by), а также Татьяна Коровенкова (БелаПАН).

По словам председателя общего собрания участников ООО "ТутБай Медиа" Юрия Зиссера, шесть сотрудников крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by находились на допросе в Следственном комитете, их телефоны были заблокированы. Как утверждает Зиссер, одна из сотрудниц будет помещена в изолятор на трое суток.

Он добавил, что "к ООО "ТутБай Медиа" претензий на текущий момент у правоохранительных органов нет".

"Понятно, что при оборотах tut.by экономить на подписке было смешно. Если это действительно имело место, то это какая-то личная инициатива этих (задержанных — ред.) сотрудников", — заявил Зиссер.

Он также рассказал, что в ходе обыска в компании правоохранители изъяли винчестеры из компьютеров нескольких журналистов и, по-видимому, некоторые документы. Офис по-прежнему недоступен для работников, но редакция работает удаленно.

"Ситуация неприятная, однако существованию и работе портала никакой угрозы не видим… Новости и реклама выходят как обычно", — добавил Зиссер.

Позже на портале tut.by появилась информация, что трое сотрудников задержаны на трое суток и ближе к ночи будут доставлены в изолятор временного содержания. В сообщении также говорится, что на связь не выходит одна из бывших редакторов портала, но официальных подтверждений ее задержания пока нет.

Вечером во вторник редакция негосударственного информационного агентства БелаПАН сообщила о завершении семичасового обыска в ее офисе, куда также с утра не могли попасть сотрудники. В сообщении агентства отмечается, что "изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов".

"Из офиса БелаПАН для дачи показаний правоохранители повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства БелаПАН Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа", — говорится в сообщении.

При этом в агентстве заявили, что "по-прежнему неизвестно местонахождение корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой, у которой на даче также провели обыск". "Узнать, где сейчас она находится, не удается даже адвокату Татьяны", — говорится в сообщении.

В связи с этой ситуацией руководитель агентства БелаПАН Алесь Липай в Facebook написал: "Абсолютно абсурдные обвинения".

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) отметила в заявлении, что из-за обысков и задержаний работники СМИ "не могут попасть на свои рабочие места, что создает помехи в работе".

"Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ… Действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными. Расследование уголовных дел не должно влиять на свободу и профессиональную деятельность СМИ", — говорится в заявлении БАЖ.

В ассоциации также призвали "немедленно освободить задержанных" и обеспечить доступ остальных сотрудников tut.by и БелаПАН к их рабочим местам.

Между тем пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что дело в отношении сотрудников новостного интернет-портала tut.by и частного информационного агентства БелаПАН не является политизированным и относится к компетенции Следственного комитета.

По его словам, в этом деле не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней", поскольку ситуация "не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности" в Белоруссии.

В Европе обеспокоены

"Насколько нам известно, речь идет о том, что фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации. Это сугубо правовой вопрос и сквозь эту призму его нужно рассматривать", — заявил пресс-секретарь МИД.

Официальный представитель генсекретаря Совета Европы (СЕ) Даниэль Хёльтген выступил с заявлением, в котором говорится, что задержания журналистов ряда белорусских СМИ вызвали глубокую озабоченность у организации.

"Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — говорится в заявлении Хёльтгена.

В этой связи СЕ призвал белорусские следственные органы "обеспечить оперативное и прозрачное расследование" по делу о неправомерном доступе к новостной ленте агентства Белта.

Хёльтген также обратился с призывом освободить журналистов. "Свобода СМИ является одним из самых важных прав человека в демократическом обществе. Его необходимо уважать повсюду в Европе", — говорится в заявлении.