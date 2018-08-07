Британский суд снял арест с активов братьев Ананьевых

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро, включающих акции банка "Возрождение", сообщило во вторник агентство Myddleton Communications, представляющее интересы истцов.
Для исполнения требований иска Ананьевы внесли 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро в качестве обеспечительного платежа. "Учитывая то, что интересы инвесторов теперь полностью защищены, действие ордера о блокировании активов было прекращено", — приводятся в сообщении слова партнера Lipman Karas Эндрю Форда (Andrew Ford), представляющего интересы инвесторов.
Форд также сообщил, что в ближайшее время Lipman Karas обратится в суд и с другими инвесторами, чтобы просить блокировки активов или дополнительных обеспечительных мер со стороны Ананьевых.