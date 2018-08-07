В Киеве объяснили желание прекратить автобусное сообщение с Россией

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов рассказал изданию "Апостроф", чем обусловлена инициатива по прерыванию автобусного сообщения с Россией.

По его словам, прекращение "всех по возможности взаимоотношений" с Россией, окажет на Москву "дополнительное давление" и будет способствовать ее "изоляции".

При этом он отметил, что среди оснований для этой инициативы — безопасность граждан и территории Украины.

Ранее Гданов призвал отменить автобусное сообщение с Россией.

До этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киеве обсуждают возможность полного прекращения железнодорожного сообщения между странами.

"Удар ниже пояса"

Аналитик Юрий Котенок предположил, какими будут последствия реализации этого предложения.

По его словам, инициативу можно рассматривать как "удар ниже пояса".

"А там и так уже очень много людей, которые "рвут волосы" на себе, ощутив, какие силы пришли к власти в результате госпереворота 2014 года. Если же эти идеи осуществятся, то таких людей станет намного больше", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Специалист считает, что если будет прекращено железнодорожное сообщение, то пострадает огромное количество украинцев, которые нашли работу в России и благодаря этому содержат свои семьи.

"То же самое — с автобусным сообщениям. Подобные предложения говорят только об одном: о некомпетентности людей, находящихся сейчас у власти на Украине. Эти люди просто не ведают, что творят", — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что абсурдность предлагаемых мер очевидна самим украинцам.

При этом специалист выразил сомнение что эти предложения будут воплощены в жизнь. Он напомнил, что ранее уже были сообщения, что некоторые представители украинского депутатского корпуса, даже из числа националистов, критиковали предлагаемые меры.

"То есть там имеется у ряда людей понимание, что все это ударит по самим украинцам, а потом бумерангом — и по власти", — отметил эксперт.