В Белоруссии увеличили возрастной ценз для посещения казино

МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом легализовал онлайн-казино и увеличил в стране возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, с 18 лет до 21 года.

Лукашенко во вторник подписал указ "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса".

"В целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств", — сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.

По данным пресс-службы, документом легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).

Указ устанавливает особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности. В частности, онлайн-казино смогут работать только на основании специального разрешения (лицензии), они также должны иметь гарантийный депозит на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в интернете.

Согласно указу, онлайн-казино также должны предоставить налоговым органам удаленный доступ к виртуальному игорному заведению и его подключение к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Организаторы также обязаны проводить идентификации физических лиц — посетителей виртуальных игорных заведений.

"Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети интернет", — сообщили в пресс-службе.