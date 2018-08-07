В Китае уничтожили более восьми тысяч свиней из-за вспышки АЧС

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 8 тысяч свиней уничтожено в Китае в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении Россельхознадзора.
По данным Россельхознадзора, заболело и пало – 47 свиней, убито и уничтожено – 8069 свиней. "Информация о генотипе и генетических характеристиках вируса АЧС, вызвавшего заболевание, отсутствует. Источник инфекции также не установлен", — говорится в сообщении.
Китай — крупнейший в мире производитель свинины. Согласно информации на сайте Россельхознадзора, сейчас право на поставки свинины в Россию имеют четыре китайские компании — Haerbin Gaojin Food, Harbin Popular Meat Food, Heilongjiang Baoquanling Shuanghui Beidahuang Food и Wangkui Shuanghui Bei dahuang Food.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.