В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла на автотрассе в Днепропетровской области, спасатели проводят работы по нейтрализации жидкости, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Водитель перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой.
Как отмечается, вытекло около 3-4 тонн азотной кислоты на площади 40-45 квадратных метра.
Спасатели остановили утечку кислоты и проводят работы по нейтрализации жидкости. На месте работает 35 человек и семь единиц техники.