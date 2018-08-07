В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла на автотрассе в Днепропетровской области, спасатели проводят работы по нейтрализации жидкости, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 14.09 (совпадает с мск) 7 августа на "101" поступило сообщение от службы "102" об утечке неизвестного вещества из автоцистерны емкостью 35 тонн на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Р-52, за пределами населенного пункта села Ивановка. Автоцистерна перевозил азотную кислоту в количестве 24 тонны", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Водитель перекачал 4 тонны кислоты из поврежденного отсека в пустой.

Как отмечается, вытекло около 3-4 тонн азотной кислоты на площади 40-45 квадратных метра.

Спасатели остановили утечку кислоты и проводят работы по нейтрализации жидкости. На месте работает 35 человек и семь единиц техники.