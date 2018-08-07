Новые пробы Эболы из ДРК подтвердили штамм Заира

ЖЕНЕВА, 7 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Анализ проб Эболы из эпицентра новой вспышки в Демократической республике Конго подтвердил заирский штамм лихорадки, но он не связан с завершившейся недавно эпидемией, написал в своем микроблоге Twitter заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Питер Салама.

"Результаты генетического анализа из Демократической республики Конго только что получены: подтвержден штамм Заира, цепочка не показала наличия тесной связи со вспышкой в Экваториальной провинции", — написал он.

Салама подчеркнул, что результаты тестов подтвердили, что нынешняя вспышка является новой, не связанной с предыдущей эпидемией. Кроме того, ВОЗ уже с 8 августа может начать вакцинацию людей лекарством rVSV-ZEBOV, которое было использовано при предыдущей вспышке в Экваториальной провинции.

Ранее ВОЗ сообщала, что после предыдущей эпидемии в ДР Конго осталось 3000 доз неиспользованной вакцины. Еще столько же доз будет в ближайшее время доставлено в страну дополнительно.