Россия и Китай не будут наращивать взаимодействие с Ираном, считает Болтон

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Россия и Китай не будут наращивать свое взаимодействие с Ираном из-за повторного введения Вашингтоном санкций против Тегерана, хотя и не откажутся от него полностью, считает советник президента СШA по национальной безопасности Джон Болтон.

"Русские и китайцы могут продолжить вести дела (с Ираном), но, я думаю, они не в восторге от этого и не будут наращивать свои усилия", — сказал Болтон во вторник в интервью Fox Business.

В полночь с 6 на 7 августа США восстановили первый пакет американских санкций против Ирана, заключительной стадией которых станет запрет на экспорт нефти, который будет введен в ноябре.

Болтон выразил уверенность, что, несмотря на негативное отношение ЕС к решению США о повторном введении санкций, европейские компании готовы действовать по устанавливаемым Вашингтоном правилам. "Может, бюрократы в ЕС, особенно бюрократы в Брюсселе, могут вывозить иранскую нефть ведрами, но крупнейшие корпорации говорят: "Мы не будем в этом участвовать", — отметил он.

Советник президента США по нацбезопансости заявил, что введенные со вторника санкции начали работать еще до их формального повторного вступления в силу, поскольку компании по всему миру не хотели идти на риск потерять свой бизнес в США ради продолжения дел с Ираном

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций.