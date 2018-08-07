В Швеции заявили о сложностях в продолжении работы с Ираном из-за санкций

СТОКГОЛЬМ, 7 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Шведским компаниям будет сложно оставаться на рынке Ирана из-за вступивших в силу санкций США, сказала министр по делам ЕС и торговли Анн Линде в интервью шведскому изданию HD.
"Сигналы, которые мы получили от шведских компаний, с которыми у нас был контакт, заключаются в том, что в принципе все сокращают свою деятельность в Иране для того, чтобы не подвергать риску свой бизнес в США, которые являются гораздо более крупным рынком", — сказала она.
США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана и которое запрещает европейским компаниям соблюдать санкции США. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране.
"Запрет на соблюдение санкций является сигналом того, насколько серьезно ЕС рассматривает санкции и что ЕС берет на себя ответственность. Затем каждая компания сама принимает решение, нет никакого принуждения продолжать свою деятельность в Иране", — сказала Анн Линде.
По информации агентства, санкции на этом этапе негативно скажутся, прежде всего, на экспортной деятельности производителей автомобилей. К примеру, у шведского производителя грузовиков Scania 5% продаж приходится на иранский рынок.