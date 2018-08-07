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В Швеции заявили о сложностях в продолжении работы с Ираном из-за санкций

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Выход США из ядерной сделки по Ирану (508)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСтокгольм. Архивное фотоСтокгольм. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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СТОКГОЛЬМ, 7 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Шведским компаниям будет сложно оставаться на рынке Ирана из-за вступивших в силу санкций США, сказала министр по делам ЕС и торговли Анн Линде в интервью шведскому изданию HD.

"Сигналы, которые мы получили от шведских компаний, с которыми у нас был контакт, заключаются в том, что в принципе все сокращают свою деятельность в Иране для того, чтобы не подвергать риску свой бизнес в США, которые являются гораздо более крупным рынком", — сказала она.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана и которое запрещает европейским компаниям соблюдать санкции США. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране.

"Запрет на соблюдение санкций является сигналом того, насколько серьезно ЕС рассматривает санкции и что ЕС берет на себя ответственность. Затем каждая компания сама принимает решение, нет никакого принуждения продолжать свою деятельность в Иране", — сказала Анн Линде.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трамп объяснил восстановление санкций против Ирана
По данным на прошлый год, экспорт Швеции в Иран составил 4,3 миллиарда крон (430 миллионов евро). Как пояснил агентству эксперт Национального совета по гарантиям экспортных кредитов Швеции Виктор Карстениус, новых данных по поводу того, как санкции повлияют на экспорт страны, нет, но он сравнил ситуацию с 2012 годом. Тогда объем шведского экспорта упал с 6,7 миллиарда крон до 1 миллиарда крон.

По информации агентства, санкции на этом этапе негативно скажутся, прежде всего, на экспортной деятельности производителей автомобилей. К примеру, у шведского производителя грузовиков Scania 5% продаж приходится на иранский рынок.

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Эксперт: для Ирана ситуация с санкциями – сложная, но не безнадежная
"Иран является важным рынком для нас. В год мы продаем около 5 тысяч автомобилей, что соответствует приблизительно 5% наших продаж. Мы инвестировали значительные средства на иранский рынок", — процитировало HD слова представителя Scania Карин Халльстан. Сложности из-за санкций в Scania она пояснила тем, что компании сложно будет сотрудничать с поставщиками и партнерами из США, что трудности возникнут в связи с использованием банковских услуг и систем оплаты.

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