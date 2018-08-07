В Египте утвердили проект закона о защите личных данных

КАИР, 7 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Совет министров Египта утвердил проект закона о защите персональных данных, заявил во вторник министр связи и информационных технологий Амру Талаат.

"Совет министров утвердил закон о защите персональных данных, он передан на согласование в Государственный совет", — сказал министр на пресс-конференции в Каире.

По его словам, закон, в частности, запрещает передачу личных данных граждан третьей стороне без согласия владельца информации. Он добавил, что после окончательного утверждения закона будет разработано и принято положение о наказаниях за нарушение закона, в том числе финансовых.

Министр добавил, что в условиях развития средств коммуникации, формирования огромных баз данных, их анализ и неправомерное использование могут представлять угрозу для гражданина.

Одной из целей принятия закона о защите персональных данных стало привлечение инвестиций из стран Европейского союза, добавил египетский министр. "Закон разработан в соответствии с аналогичными законами в странах Евросоюза с целью привлечения инвестиций из этих государств, локализации баз данных в Египте, которые будут защищены соответствующим законом", — пояснил Талаат.