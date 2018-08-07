В Белоруссии россиянка погибла в ДТП с грузовиком

МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Гражданка России погибла в ДТП в Белоруссии в результате столкновения иномарки и автомобиля МАЗ на автодороге "Брест-Минск-граница РФ", еще одна получила травмы и доставлена в больницу, сообщило во вторник управление ГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло утром во вторник в Столбцовской районе (Минская область). Двадцативосьмилетний водитель Nissan X-Trail, житель Москвы, предположительно, заснул за рулем. После опережения попутного транспортного средства Nissan съехал на правую обочину, затем попытался опередить попутный автомобиль МАЗ, но совершил с ним столкновение. МАЗ съехал в левый по ходу движения кювет.

"В результате ДТП погибла 29-летняя пассажир Nissan, россиянка, которая сидела на заднем правом сидении. Госпитализированы с травмами 24-летняя пассажир Nissan (сидела спереди справа), россиянка, и 51-летний пассажир МАЗ, житель Новогрудка", — говорится в сообщении управления ГАИ.

Отмечается, что водители обоих транспортных средств не пострадали, они были трезвыми.