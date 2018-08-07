На водоочистной станции в Южной Корее произошла утечка серной кислоты

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Утечка около пяти тысяч литров серной кислоты произошла на водоочистной станции на востоке Южной Кореи, передает агентство Ренхап.

Инцидент произошел на предприятии F-One Chemical в провинции Кенсан-Пукто примерно в 18.00 по местному времени (12.00 мск) после того, как в резервуар для хранения химических отходов сбросили около 20 тысяч литров отработанной кислоты. Точная причина произошедшего пока не установлена.

В результате утечки никто не пострадал. Все жители близлежащих районов были эвакуированы.

Пожарные оперативно выехали на место инцидента. Сейчас они проводят оценку уровня загрязнения. Все оставшиеся в резервуаре химические отходы были извлечены, чтобы избежать повторных утечек.