К задержанным в США азербайджанцам могут пустить дипломатов

БАКУ, 7 авг – РИА Новости. Четверо задержанных в США по подозрению в мошенничестве являются гражданами Азербайджана, консульство находится в контакте с правоохранительными органами для встречи с ними, заявил РИА Новости официальный представитель МИД республики Хикмет Гаджиев.

"Четверо арестованных в США лиц являются гражданами Азербайджана. Посольство Азербайджана проинформировано об этом со стороны правоохранительных органов США. Консульство находится в контакте с правоохранительными органами США для встречи с ними", — сказал он.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы — а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.

Обвинительное заключение предполагает, что обвиняемые размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около 4,5 миллиона долларов США.