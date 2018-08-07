Обама получил премию имени Кеннеди в области защиты прав человека

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама получил премию имени Роберта Ф. Кеннеди в области защиты прав человека, сообщается на сайте организации.

Награду получили также глава телеканала Discovery Дэвид Заслав, генеральный директор компании по медицинскому страхованию Humana Брюс Бруссард и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мёрфи.

Ранее лауреатами премии также становились бывший президент США Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший вице-президент Джо Байден и актер Роберт Де Ниро.